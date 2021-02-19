Трансферная сага с переходом футболиста Шахтера Тайсона в бразильский Интернасьонал никак не закончится. В бразильском клубе рассказали, что ведут переговоры с Тайсоном.

Тайсон проявил большой интерес к возвращению Алессандро Барселлос, президент Интернасьонала, прокомментировал ход переговорного процесса с Тайсоном о возвращении в Бразилию. Стоит внимания Готов на все, чтобы покинуть Шахтер: детали переговоров Тайсона с бразильским клубом Я участвовал в переговорах с ним дважды. Пока мы ждем возможности дополнительно сфокусироваться на этом вопросе, мы продолжим переговоры. Игрок проявил большой интерес к возвращению,

– отметил руководитель Интернасьонала. Что известно о переходе Тайсона По информации Transfermarkt, контракт футболиста действует с Шахтером до 30 июня 2021 года. Донецкий клуб рискует потерять Тайсона бесплатно. Уже сейчас футболист может подписывать контракт с другим клубом.

Слухи о возвращении Тайсона в Интернасьонал появились еще в 2020 году. Бразильский клуб и сам футболист публично заявляли, что хотят снова сотрудничать.

Диего Дорнеллесу, агент Тайсона, рассказал, что Интернасьонал прислал предложение футболисту. Зато Тайсон пока никаких условий не ставил.

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что Шахтер попытается удержать Тайсона и предложит ему новый контракт.

Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. Зарплата игрока составляет около 3 миллионов евро.