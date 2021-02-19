Иностранный клуб подтвердил переговоры о трансфере лидера Шахтера
Трансферная сага с переходом футболиста Шахтера Тайсона в бразильский Интернасьонал никак не закончится. В бразильском клубе рассказали, что ведут переговоры с Тайсоном.
Источник:Revista Colorada
Тайсон проявил большой интерес к возвращению
Алессандро Барселлос, президент Интернасьонала, прокомментировал ход переговорного процесса с Тайсоном о возвращении в Бразилию.
Стоит внимания Готов на все, чтобы покинуть Шахтер: детали переговоров Тайсона с бразильским клубом
Я участвовал в переговорах с ним дважды. Пока мы ждем возможности дополнительно сфокусироваться на этом вопросе, мы продолжим переговоры. Игрок проявил большой интерес к возвращению,
– отметил руководитель Интернасьонала.
Что известно о переходе Тайсона
- По информации Transfermarkt, контракт футболиста действует с Шахтером до 30 июня 2021 года. Донецкий клуб рискует потерять Тайсона бесплатно. Уже сейчас футболист может подписывать контракт с другим клубом.
- Слухи о возвращении Тайсона в Интернасьонал появились еще в 2020 году. Бразильский клуб и сам футболист публично заявляли, что хотят снова сотрудничать.
- Диего Дорнеллесу, агент Тайсона, рассказал, что Интернасьонал прислал предложение футболисту. Зато Тайсон пока никаких условий не ставил.
- Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что Шахтер попытается удержать Тайсона и предложит ему новый контракт.
- Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. Зарплата игрока составляет около 3 миллионов евро.
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