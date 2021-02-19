Трансферна сага з переходом футболіста Шахтаря Тайсона в бразильський Інтернасьонал ніяк не закінчиться. У бразильському клубі розповіли, що ведуть переговори з Тайсоном.

Тайсон виявив велику зацікавленість до повернення Алессандро Барселлос, президент Інтернасьонала, прокоментував хід переговорного процесу з Тайсоном про повернення у Бразилію. Варте уваги Готовий на все, щоб покинути Шахтар: деталі перемовин Тайсона з бразильським клубом Я брав участь в переговорах з ним, двічі. Поки ми чекаємо можливості додатково сфокусуватися на цьому питанні, ми продовжимо переговори. Гравець виявив велику зацікавленість до повернення,

– зазначив керівник Інтернасьонала. Що відомо про перехід Тайсона За інформацією Transfermarkt, контракт футболіста чинний з Шахтарем до 30 червня 2021 року. Донецький клуб ризикує втратити Тайсона безкоштовно. Уже зараз футболіст може підписувати контракт з іншим клубом.

Чутки про повернення Тайсона в Інтернасьонал з'явилися ще у 2020 році. Бразильський клуб та сам футболіст публічно заявляли, що хочуть знову співпрацювати.

Дієго Дорнеллесу, агент Тайсона, розповів, що Інтернасьонал надіслав пропозицію футболісту. Натомість Тайсон поки ніяких умов не ставив.

Інтернасьонал надіслав пропозицію футболісту. Натомість Тайсон поки ніяких умов не ставив. Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шахтар спробує втримати Тайсона і запропонує йому новий контракт.

Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. Зарплата гравця складає близько 3 мільйонів євро.