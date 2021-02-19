Іноземний клуб підтвердив переговори про трансфер лідера Шахтаря
Трансферна сага з переходом футболіста Шахтаря Тайсона в бразильський Інтернасьонал ніяк не закінчиться. У бразильському клубі розповіли, що ведуть переговори з Тайсоном.
Джерело:Revista Colorada
Тайсон виявив велику зацікавленість до повернення
Алессандро Барселлос, президент Інтернасьонала, прокоментував хід переговорного процесу з Тайсоном про повернення у Бразилію.
Варте уваги Готовий на все, щоб покинути Шахтар: деталі перемовин Тайсона з бразильським клубом
Я брав участь в переговорах з ним, двічі. Поки ми чекаємо можливості додатково сфокусуватися на цьому питанні, ми продовжимо переговори. Гравець виявив велику зацікавленість до повернення,
– зазначив керівник Інтернасьонала.
Що відомо про перехід Тайсона
- За інформацією Transfermarkt, контракт футболіста чинний з Шахтарем до 30 червня 2021 року. Донецький клуб ризикує втратити Тайсона безкоштовно. Уже зараз футболіст може підписувати контракт з іншим клубом.
- Чутки про повернення Тайсона в Інтернасьонал з'явилися ще у 2020 році. Бразильський клуб та сам футболіст публічно заявляли, що хочуть знову співпрацювати.
- Дієго Дорнеллесу, агент Тайсона, розповів, що Інтернасьонал надіслав пропозицію футболісту. Натомість Тайсон поки ніяких умов не ставив.
- Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шахтар спробує втримати Тайсона і запропонує йому новий контракт.
- Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. Зарплата гравця складає близько 3 мільйонів євро.
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