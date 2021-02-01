Лидер Шахтера бразилец Тайсон вскоре может покинуть донецкий клуб. У Тайсона летом 2021 года заканчивается контракт с Шахтером.

Источник: "Цыганик LIVE" на Football Hub

Шахтер попытается удержать 33-летнего бразильца, предложив новый контракт.

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Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шахтер, скорее всего, предложит Тайсону новый контракт сроком на 2 года.

Как сообщил Цыганик, условия контракта останутся прежними.

Отметим, в СМИ сообщалось, что зарплата Тайсона составляет 3 миллиона евро в год. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков Шахтера.

Что известно о ситуации Тайсона в Шахтере