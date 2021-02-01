Шахтер попытается удержать Тайсона новым контрактом
Лидер Шахтера бразилец Тайсон вскоре может покинуть донецкий клуб. У Тайсона летом 2021 года заканчивается контракт с Шахтером.
Источник: "Цыганик LIVE" на Football Hub
Шахтер попытается удержать 33-летнего бразильца, предложив новый контракт.
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Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шахтер, скорее всего, предложит Тайсону новый контракт сроком на 2 года.
Как сообщил Цыганик, условия контракта останутся прежними.
Отметим, в СМИ сообщалось, что зарплата Тайсона составляет 3 миллиона евро в год. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков Шахтера.
Что известно о ситуации Тайсона в Шахтере
- Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года из харьковского Металлиста. По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Металлисту более 16 миллионов долларов.
- За "горняков" Тайсон сыграл 290 матчей (55 голов и 78 ассистов).
- Его действующий контракт заканчивается 30 июня 2021 года. Таким образом бразилец уже сейчас может договариваться о переходе в другой клуб в качестве свободного агента. Соответственно, Шахтер бесплатно отпустит игрока.
- Главным претендентом на Тайсона является бразильский Интернасьонал, в котором он выступал с 2008 по 2010 год.
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