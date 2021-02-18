Лидер Шахтера Тайсон может переехать в родную Бразилию. Агент футболиста опроверг слухи о подъемные за возвращение в Интернасьонал.

Агент, который представляет интересы футболиста в Шахтере, Диего Дорнеллесу опроверг всю информацию о подъемных, которую обнародовали бразильские СМИ.

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Опровержение слухов

Якобы Тайсон хочет получить около 150 тысяч евро, а это 1 миллион бразильский ареалов, – подъемные за возвращение в родной Интернасьонал. Представитель бразильца назвал такую информацию ложью: "Мы ничего не просили. Пока предложение поступило только со стороны Интернасьонала".

Бразильский вингер хочет как можно быстрее покинул Украину и вернуться в Бразилию. Главным претендентом на Тайсона как раз является Интернасьонал. 33-летний футболист не прочь снова надеть футболку этого клуба.

Игрок "горняков" даже готов пойти на сокращение своей зарплаты до 40% от уровня той, которую получит сейчас в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон. Соглашение Тайсона с донецким клубом рассчитано до конца июня 2021 года.

Шахтер предложил своему лидеру 2-летний контракт. Но сделка должна быть очень привлекательной, чтобы убедить бразильца. Интернасьонал же отложил переговоры по Тайсону на конец февраля.