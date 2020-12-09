В среду, 9 декабря, Интер на своем поле принимает Шахтер. В этом матче будет определяться, какое место в группе Лиги чемпионов займет донецкая команда. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Для обеих команд этот матч имеет очень важное значение. И обеим командам нужна победа. Шахтеру она гарантирует попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. На это же может надеяться и Интер. Но для итальянского клуба важным будет результат параллельного матча Реал – Боруссия (Менхенгладбах).

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В случае ничьи для Шахтера есть два сценария. Если в параллельном матче Реал выиграет, то дончане отправляются в Лигу Европы. Если там ничья или победа Боруссии, то Шахтер продолжает выступать в Лиге чемпионов.

Для Шахтера и Интера это будет третий матч в 2020 году. Впервые эти команды встретились в полуфинале Лиги Европы. И тогда "горняки" потерпели унизительное поражение 5:0. Второй же матч состоялся уже в рамках Лиги чемпионов. И в Киеве командам сильного выявить не удалось – ничья 0:0.