Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон оценил шансы своей команды на выход в финал Лиги Европы.

Бразильский вингер не смог назвать фаворита полуфинального поединка Лиги Европы, в котором соперником "Шахтера" станет миланский "Интер". Его слова цитирует официальный сайт "горняков".

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Очень хорошо подготовились к следующему поединку. Интер – замечательная, чрезвычайно крепкая команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми, как никогда.

Но мы и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать. Все игроки, конечно же, мечтают попасть в финал. К этой цели мы и будем следовать. Думаю, в матче нет фаворита. Встречаются две крепкие команды, и победить может каждая. Настраиваемся на сложное противостояние,

- заявил Тайсон.

"Интер" по силам " Шахтеру"

В полуфинале "Шахтер" померится силами с вице-чемпионом Италии – миланским "Интером". Бондарь считает, что "горнякам" по силам одержать победу.

"Все команды, думаю, нам по силам, потому что мы "Шахтер", всегда ставим максимальные цели, задачи. Мистер сказал: финал. Поэтому "Интер" или не" Интер "– нам надо проходить в финал", – отметил футболист.

Полуфинальный матч Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет 17-го августа. В другом полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей" (16 августа). Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа.