"Интер" рискует недосчитаться одного из своих футболистов на полуфинальный матч Лиги Европы с "Шахтером". Речь идет о чилийце Алексисе Санчесе.

Об этом клуб объявил на официальном сайте. В четвертьфинальном поединке с "Байером" Санчес вышел на замену на заключительную треть игры, заняв место Лаутаро Мартинеса. Футболист получил повреждение – в "Интере" заявили о растяжении подколенного сухожилия.

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Сроки восстановления пока неизвестны, но с большой долей вероятности он пропустит встречу с "Шахтером".

Что известно о Санчесе

В нынешнем сезоне Санчес забил 4 гола и отдал 10 результативных передач в 31 матче "Интера" во всех турнирах.

В августе чилиец подписал полноценный контракт с "Интером" до 2023 года. В "Интер" Санчес перешел бесплатно из "Манчестер Юнайтед".

"Интер" по силам " Шахтеру"

В полуфинале "Шахтер" померится силами с вице-чемпионом Италии – миланским "Интером". Бондарь считает, что "горнякам" по силам одержать победу.

"Все команды, думаю, нам по силам, потому что мы "Шахтер", всегда ставим максимальные цели, задачи. Мистер сказал: финал. Поэтому "Интер" или не" Интер " – нам надо проходить в финал", – отметил футболист.

Полуфинальный матч Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет 17-го августа. В другом полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей" (16 августа). Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа.