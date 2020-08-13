Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон оцінив шанси своєї команди на вихід у фінал Ліги Європи.

Бразильський вінгер не зміг назвати фаворита півфінального поєдинку Ліги Європи, у якому суперником "Шахтаря" стане міланський "Інтер". Його слова цитує офіційний сайт "гірників".

Дивіться також: "Інтер" ризикує втратити одну з головних зірок перед матчем з "Шахтарем"

Надважливо добре підготуватися до наступного поєдинку. Інтер – чудова, надзвичайно міцна команда, і буде дуже складно. Нам необхідно бути готовими, як ніколи.



Але ми й їхали сюди не для того, щоб відпочивати. Усі гравці, звісно ж, мріють потрапити до фіналу. До цієї мети ми й прямуватимемо. Гадаю, в матчі немає фаворита. Зустрічаються дві міцні команди, і перемогти може кожна. Налаштовуємось на складне протистояння,

– заявив Тайсон.

"Інтер" під силу "Шахтарю"

У півфіналі "Шахтар" поміряється силами з віцечемпіоном Італії – міланським "Інтером" . Бондар вважає, що "гірникам" під силу здобути перемогу.

"Всі команди, думаю, нам під силу, тому що ми "Шахтар", завжди ставимо максимальні цілі, завдання. Містер сказав: фінал. Тому "Інтер" або не "Інтер" – нам треба проходити у фінал", – зазначив футболіст.

Півфінальний матч Ліги Європи між "Інтером" та "Шахтарем" пройде 17-го серпня. В іншому півфіналі "Манчестер Юнайтед" зустрінеться із "Севільєю" (16 серпня). Фінал Ліги Європи запланований на 21 серпня.