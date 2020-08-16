Миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" 17 августа сойдутся в полуфинале Лиги Европы сезона-2019/2020. Анонс одного из важнейших матчей "Шахтера" в сезоне – читайте в материале Спорт24.

Интер-Шахтер: анонс

Очные встречи

Пути "Шахтера" и "Интера" пересекались всего однажды в Лиге чемпионов сезона 2005/2006. Об этом пишет 24 канал.

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Тогда в третьем отборочном раунде матч в Донецке завершился победой "Интера" 0:2. Голы забивали Мартинс и Адриано.

Игра в Милане завершилась ничьей 1:1. За миланцев забил Рекоба, а в "Шахтере" отличился Элано.

Форма команд

С обороной у "Интера" порядок – один пропущенный мяч в шести матчах. В нападении Лукаку порой просто не удержать. Впрочем, чтобы обыграть "Шахтер" миланцам все равно надо прибавлять, особенно в реализации.

"Шахтер" превосходит "Интер" в том, что не проигрывает уже 11 матчей и одержал за этот период девять побед. Донетчане по-прежнему верны философии, которую команде привил еще Мирча Луческу.

Луиш Каштру ускорил переходы между фазами и немного упростил игру, но это сделало "Шахтер" лишь опаснее.

Тактика

Антонио Конте поклонник игры в три защитника. В его модели 3-5-2 только один чистый опорник – Марцело Брозович. Рядом с ним два динамичных хавбека, которые всегда готовы поддержать нападающих.

На флангах два атакующих игрока действуют по всей бровке. "Интер" выходит из обороны через пас, приглашая соперников прессинговать, а затем ищет форвардов – особенно Лукаку.

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Основная схема "Шахтера" – это гибрид 4-3-3 и 4-2-3-1. В полузащите у каждого своя роль. Тарас Степаненко играет глубже и на начальной стадии построения атаки опускается между центральными защитниками.

Динамического Маркоса Антонио можно встретить на любом участке поля от своей штрафной до чужой. Алан Патрик располагается под Жуниором Мораесом и ведет игру в атаке.

Вингеры Тайсон и Марлос любят идти в центр, оставляя на флангах зоны для крайних защитников.

Поединок "Интер" – "Шахтер" состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22: 00.