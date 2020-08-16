Міланський "Інтер" і донецький "Шахтар" 17 серпня зійдуться у півфіналі Ліги Європи сезону-2019/2020. Анонс одного з найважливіших матчів "Шахтаря" у сезоні – читайте у матеріалі Спорт24.

Інтер – Шахтар: анонс

Очні зустрічі

Шляхи "Шахтаря" та "Інтера" перетиналися всього одного разу у Лізі чемпіонів сезону 2005/2006. Про це пише 24 канал.

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Тоді у третьому відбірковому раунді матч у Донецьку завершився перемогою "Інтера" 0:2. Голи забивали Мартінс та Адріано.

Гра в Мілані завершилася нічиєю 1:1. За міланців забив Рекоба, а в "Шахтарі" відзначився Елано.

Форма команд

З обороною в "Інтера" порядок – один пропущений м'яч в шести матчах. У нападі Лукаку часом просто не втримати. Втім, щоб обіграти "Шахтар" міланцям все одно треба додавати, особливо в реалізації.

"Шахтар" перевершує "Інтер" у тому, що не програє вже 11 матчів і здобув за цей період дев'ять перемог. Донеччани, як і раніше вірні філософії, яку прищепив команді ще Мірча Луческу.

Луїш Каштру прискорив переходи між фазами і трохи спростив гру, але це зробило "Шахтар" лише небезпечніше.

Тактика

Антоніо Конте шанувальник гри в три захисники. У його моделі 3-5-2 тільки один чистий опорник – Марцело Брозович. Поруч з ним два динамічних хавбеки, які завжди готові підтримати нападників.

На флангах два атакуючі гравці діють по всій бровці. "Інтер" виходить з оборони через пас, запрошуючи суперників пресингувати, а потім шукає форвардів – особливо Лукаку.

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Основна схема "Шахтаря" – це гібрид 4-3-3 і 4-2-3-1. У півзахисті у кожного своя роль. Тарас Степаненко грає глибше і на початковій стадії побудови атаки опускається між центральними захисниками.

Динамічного Маркоса Антоніо можна зустріти на будь-якій ділянці поля від свого штрафного до чужого. Алан Патрік розташовується під Жуніором Мораесом і веде гру в атаці.

Вінгери Тайсон і Марлос люблять йти в центр, залишаючи на флангах зони для крайніх захисників.

Поєдинок "Інтер" – "Шахтар" відбудеться у понеділок, 17 серпня. Початок гри о 22:00.