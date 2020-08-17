Бывший тренер "Интера" и "Шахтера" Мирча Луческу поделился мнением о полуфинальном матче Лиги Европы, который состоится 17 августа.

Слова румынского специалиста цитирует La Gazzetta dello Sport.

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Думаю пока "Шахтер" превосходит "Интер". Хотя бы потому, что они давно играют вместе, у них большой европейский опыт и они всегда знают, что делать в любой ситуации.

"Интер" – хорошая команда, у них замечательные физические качества. Мне нравится Антонио Конте: он умеет придавать боевой настрой своим командам и очень хорош в тактике, всегда выбирает правильных игроков, но с технической точки зрения "Шахтер" ничему не завидует "нерадзурри",

– отметил Луческу

"Интер" – "Шахтер": история противостояний

История противостояний "Интера" и "Шахтера" насчитывает всего два поединка. В 2005 году в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "горняки" уступили в Донецке 0:2, а в Милане была зафиксирована ничья 1:1.

В обоих матчах принимали участие Хавьер Дзанетти и Дарио Срна, которые сейчас работают в структуре своих клубов.

Победитель матча "Интер" – "Шахтер" встретится в финале Лиги Европы с "Севильей", которая выбила "Манчестер Юнайтед".