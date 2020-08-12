"Інтер" ризикує недорахуватися одного зі своїх футболістів на півфінальний матч Ліги Європи з "Шахтарем". Йдеться про чилійця Алексіса Санчеса.

Про це клуб оголосив на офіційному сайті. У чвертьфінальному поєдинку з "Байєром" Санчес вийшов на заміну на заключну третину гри, зайнявши місце Лаутаро Мартінеса. Футболіст отримав пошкодження – в "Інтері" заявили про розтягнення підколінного сухожилля.

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Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з "Шахтарем".

Що відомо про Санчеса

У нинішньому сезоні Санчес забив 4 голи і віддав 10 результативних передач в 31 матчі "Інтера" у всіх турнірах.

У серпні чилієць підписав повноцінний контракт з "Інтером" до 2023 року. В "Інтер" Санчеса перейшов безкоштовно з "Манчестер Юнайтед".

"Інтер" під силу "Шахтарю"

У півфіналі "Шахтар" поміряється силами з віцечемпіоном Італії – міланським "Інтером". Бондар вважає, що "гірникам" під силу здобути перемогу.

"Всі команди, думаю, нам під силу, тому що ми "Шахтар", завжди ставимо максимальні цілі, завдання. Містер сказав: фінал. Тому "Інтер" або не "Інтер" – нам треба проходити у фінал", – зазначив футболіст.

Півфінальний матч Ліги Європи між "Інтером" та "Шахтарем" пройде 17-го серпня. В іншому півфіналі "Манчестер Юнайтед" зустрінеться із "Севільєю" (16 серпня). Фінал Ліги Європи запланований на 21 серпня.