Интер отобрал у Шахтера еврокубки: кто стал лучшим в составе "горняков"

Поражение от Интера стало роковым для Шахтера в Лиге чемпионов. "Горняки" потеряли все шансы на еврокубковую весну.

Лучшими стали игроки обороны

Нападающий Интера Эдин Джеко стал настоящим обидчиком донецкого клуба. Боснийский форвард оформил дубль в ворота Анатолия Трубина.

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Интеру наконец удалось переиграть Шахтер со счетом 2:0. Последние три матча между этими клубами завершались нулевыми мировыми.

Статистический портал WhoScored оценил действия игроков в этом противостоянии. Лучшим футболистом в составе Шахтера стал фланговый защитник Додо – 7.2. Чуть меньшие баллы получили еще один защитник Витао и голкипер Трубин – 6.6 и 6.5 соответственно.

Лучшим игроком матча в составе обеих команд стал нападающий Интера и автор дубля в ворота "горняков"



Интер – Шахтер: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

Динамо и Шахтер остались без еврокубков

"Горняки" после поражения потеряли все шансы на выход хотя бы в Лигу Европы. Подопечные Роберто Де Дзерби за тур до завершения группового раунда Лиги чемпионов занимает последнее место в группе D. В активе дончан лишь одно очко.

За пять встреч украинский клуб не одержал ни одной победы, в одном матче расписал мировую и четыре поединка проиграл.

Украина осталась без представителей в Лиге чемпионов. Днем ранее еврокубки покинуло киевское Динамо.

В последнем туре группового раунда Шахтер дома примет Шериф (7 декабря). Динамо сыграет на выезде против Бенфики, за которую выступает украинский нападающий Роман Яремчук (8 декабря).