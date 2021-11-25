Лучшими стали игроки обороны
Нападающий Интера Эдин Джеко стал настоящим обидчиком донецкого клуба. Боснийский форвард оформил дубль в ворота Анатолия Трубина.
К теме Шахтер вслед за Динамо вылетел из еврокубков
Интеру наконец удалось переиграть Шахтер со счетом 2:0. Последние три матча между этими клубами завершались нулевыми мировыми.
Статистический портал WhoScored оценил действия игроков в этом противостоянии. Лучшим футболистом в составе Шахтера стал фланговый защитник Додо – 7.2. Чуть меньшие баллы получили еще один защитник Витао и голкипер Трубин – 6.6 и 6.5 соответственно.
Интер – Шахтер: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored
Динамо и Шахтер остались без еврокубков
"Горняки" после поражения потеряли все шансы на выход хотя бы в Лигу Европы. Подопечные Роберто Де Дзерби за тур до завершения группового раунда Лиги чемпионов занимает последнее место в группе D. В активе дончан лишь одно очко.
За пять встреч украинский клуб не одержал ни одной победы, в одном матче расписал мировую и четыре поединка проиграл.
Украина осталась без представителей в Лиге чемпионов. Днем ранее еврокубки покинуло киевское Динамо.
В последнем туре группового раунда Шахтер дома примет Шериф (7 декабря). Динамо сыграет на выезде против Бенфики, за которую выступает украинский нападающий Роман Яремчук (8 декабря).