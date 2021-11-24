Путь украинских грандов завершен

Шахтер вылетел из еврокубков еще за тур от завершения группового раунда. Интер снова стал обидчиком "горняков".

Больше о матче Интер благодаря дублю Джеко отобрал у Шахтера еврокубковую весну: видео голов

На этот раз "нерадзурри" уверенно обыграли соперника на домашнем поле со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Эдин Джеко.

Донецкий Шахтер вслед за Динамо покинул еврокубки. Дончане после пятого тура продолжают замыкать группу D, имея в своем активе всего одно очко, которое получили в первой игре с Интером. Ближайший конкурент – Шериф – опережает украинцев на 5 баллов.

Перед последним туром донецкий клуб имеет в своем активе ноль побед, одну ничью и три поражения. А разница забитых и пропущенных составляет 1:11. Пока что единственный гол в составе "горняков" забил Фернандо. Форвард отличился в четвертом туре в воротах Реала.

После победы лидерство в группе захватил Интер, опережая Реал только на один пункт. Правда, "сливочные" еще не сыграли в этом туре. Их ждет сложный экзамен с Шерифом украинского тренера Юрия Вернидуба.

Молдавский клуб с 6 пунктами идет третьим.

К слову. Домашний матч против Шерифа станет последним для Шахтера в еврокубках. Однако эта игра не будет иметь турнирного значения для "горняков".