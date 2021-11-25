Найкращими стали гравці оборони

Нападник Інтера Едін Джеко став справжнім кривдником донецького клубу. Боснійський форвард оформив дубль у ворота Анатолія Трубіна.

До теми Шахтар вслід за Динамо вилетів із єврокубків

Інтеру нарешті вдалось переграти Шахтар із рахунком 2:0. Останні три матчі між цими клубами завершувались нульовими мировими.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії гравців у цьому протистоянні. Найкращим футболістом у складі Шахтаря став фланговий захисник Додо – 7.2. Трохи менші бали отримали ще один оборонець Вітао та голкіпер Трубін – 6.6 та 6.5 відповідно.

Цікаво. Найкращим гравцем матчу у складі обох команд став нападник Інтера та автор дублю у ворота "гірників" Едін Джеко – 9.0.



Інтер – Шахтар: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

Динамо та Шахтар залишились без єврокубків

"Гірники" після поразки втратили усі шанси на вихід бодай у Лігу Європи. Підопічні Роберто Де Дзербі за тур до завершення групового раунду Ліги чемпіонів посідає останнє місце у групі D. В активі донеччан лише одне очко.

За п'ять зустрічей український клуб не здобув жодної перемоги, в одному матчі розписав мирову та чотири поєдинки програв.

Україна залишилась без представників у Лізі чемпіонів. Днем раніше єврокубки покинуло київське Динамо.

В останньому турі групового раунду Шахтар вдома прийме Шериф (7 грудня). Динамо зіграє на виїзді проти Бенфіки, за яку виступає український нападник Роман Яремчук (8 грудня).