Динамо без еврокубковой весны

Динамо в этом сезоне Лиги чемпионов не сумело выиграть ни одного матча – одно ничья и четыре поражения. Первый гол в турнире команда забила только в пятом туре в ворота Баварии.

Как это было Динамо забило первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне: видео удара Гармаша по воротам Баварии

После поражения Баварии команда окончательно вылетала из Лиги чемпионов. Но оставались шансы занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы. Но для этого нужно было, чтобы Барселона дома обыграла Бенфику.

К сожалению, для киевлян матч на "Камп Ноу" закончился вничью 0:0. Затем Бенфика набрала пять очков и стала недостижимой для Динамо.

Теперь матч против Бенфики на выезде не будет иметь турнирного значения для Динамо. В отличие от Бенфики.