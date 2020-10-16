В субботу, 17 октября, состоится миланское дерби – "Интер" будет принимать "Милан" в матче чемпионата Италии. Букмекеры дали свой прогноз на результат этого матча.

Derby della Madonnina или Derby di Milano, как называют это противостояние между "Интером" и "Миланом", всегда привлекает внимание. В новом сезоне оно состоится довольно рано – уже в четвертом туре. И можно было бы сказать, что к этому матчу обе команды подходят в хорошей форме. Ведь "Милан" выиграл три стартовых тура. А "Интер" лишь в последнем матче сыграл вничью с "Лацио". Но есть одно но. Коронавирус.

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Во время перерыва на матчи сборной стало известно, что у "Интера" вспышка коронавируса. Как минимум у шести футболистов были положительные тесты. И их отправили на самоизоляцию. Это Бастони, Гальярдини, Наингголан, Раду, Шкриньяр и Янг. Сенси будет пропускать этот матч из-за дисквалификации. Травмирован Весино.

У "Милана" таких проблем нет. Вне игры оказались Габбия, Конти, Мусаккьо и Ребич из-за травм. Зато Златан Ибрагимович преодолел коронавирус.

Поэтому явного фаворита и аутсайдера в этом матче нет. Букмекеры преимущество отдают "Интеру", но оно не является тотальным. Так, в Marathonbet коэффициент на победу "Интера" – 2,42. Победа "Милана" – 3,125. Ничья в матче – 3,72.

Добавим, что в букмекерской конторе Marathonbet на матч "Интер" – "Милан" стоит нулевая маржа. Это означает, что именно здесь самые высокие рейтинги на любой итог матча, чем у других букмекеров, поэтому большая сумма выигрыша при одинаковой сумме ставки. Подробнее о том, что такое нулевая маржа и как она влияет на сумму выигрыша вы можете прочитать по ссылке.

Что касается количества голов, то обе команды могут забить немало (у "Интера" 10 забитых голов в Серии А, у "Милана" – 7 забитых). Однако "тотал голов больше 2,5" – лишь 1,79. Стоит добавить, что "Милан" в этом сезоне чемпионата еще не пропускал, поэтому и "тотал голов меньше 2,5" – лишь 2,35.

Шансы обеих команд забить в этом матче почти равны – 1,21 на гол "Интера" и 1,285 на гол "Милана". Больше всего шансов отличиться имеют Ромелу Лукаку (2,25 на его гол в матче) и Лаутаро Мартинес (2,45) у "Интера", а также Златан Ибрагимович (2,40) в футболке "Милана".

Матч "Интер" – "Милан" состоится в субботу, 17 октября. Уже после этого "Интер" в среду, 21 октября, сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". А во вторник, 27 октября, "Интер" приедет в Киев на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов.