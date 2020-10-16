В Английской премьер-лиге в субботу, 17 октября, состоится принципиальное "мерсисайдское" дерби – в гости к "Эвертону" пожалует "Ливерпуль". Букмекеры оценили шансы каждой из команд.

"Эвертон" к этому матчу подходит в статусе единоличного лидера АПЛ – команда Карло Анчелотти выиграла четыре стартовых тура. Но первое место в турнирной таблице "ириски" могли бы делить со своим главным соперником, если бы "Ливерпуль" неожиданно не потерпел поражения от "Астон Виллы" 7:2.

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И стоит отметить, что "Ливерпуль" в стартовых турах победил "Челси" на выезде и "Арсенал" дома. Хотя и "Эвертон" новый сезон начал с минимальной победы над "Тоттенхэмом" на выезде.

Матч "Эвертон" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 17 октября. Начало матча в 14:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Эвертон-Ливерпуль: что прогнозируют букмекеры

Несмотря на это, именно "Ливерпуль" считают фаворитом в этом матче. В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на победу "Ливерпуля" – 1,909. Зато победа "Эвертона" – вплоть 4,15. Ничья в этом дерби – 4,20.

"Эвертон" в матчах АПЛ забил 12 голов, "Ливерпуль" же имеет показатель в 11 забитых голов. Поэтому можно ожидать, что обе команды продолжат свою голевую серию и в этом поединке. Поэтому "тотал матча более 2,5 голов" – лишь 1,60. на "тотал матча менее 2,5 голов" выставили коэффициент 2,65.

Стоит отметить, что у "Ливерпуля" в лазарете главный голкипер Алиссон (отсюда и объясняется семь пропущенных голов командой в матче против "Астон Виллы". Его дублером является Адриан). Поэтому у "Эвертона" есть довольно большой шанс забить в этом матче – 1,33 на гол хозяев поля. Но и атакующее звено "Ливерпуля" выглядит крайне мощно – 1,122 на гол хозяев.

Больше всего шансов забить гол в этом матче имеет вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах – 1,85 на такой итог. На гол одного из лучших бомбардиров "Эвертона" Доминика Калверта-Льюина (шесть голов в этом сезоне АПЛ) – 2,60.

Добавим, что в букмекерской конторе Marathonbet на матч "Эвертон" – "Ливерпуль" стоит нулевая маржа. Это означает, что именно здесь самые высокие рейтинги на любой итог матча, поэтому большая сумма выигрыша при одинаковой сумме ставки..

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