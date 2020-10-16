У суботу, 17 жовтня, відбудеться міланське дербі – "Інтер" прийматиме "Мілан" у матчі чемпіонату Італії. Букмекери дали свій прогноз на результат цього матчу.

Derby della Madonnina або Derby di Milano, як називають це протистояння між "Інтером" та "Міланом", завжди привертає увагу. В новому сезоні воно відбудеться доволі рано – вже у четвертому турі. І можна було б сказати, що до цього матчу обидві команди підходять у хорошій формі. Адже "Мілан" виграв три стартові тури. А "Інтер" лише в останньому матчі зіграв внічию з "Лаціо". Але є одне але. Коронавірус.

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Під час перерви на матчі збірної стало відомо, що в "Інтера" спалах коронавірусу. Як мінімум у шести футболістів були позитивні тести. І їх відправили на самоізоляцію. Це Бастоні, Гальярдіні, Наїнгголан, Раду, Шкріняр та Янг. Сенсі пропускатиме цей матч через дискваліфікацію. Травмований Весіно.

В "Мілану" таких проблем немає. Поза грою опинилися Габбія, Конті, Мусаккьо та Ребіч через ушкодження. Зате Златан Ібрагімовіч подолав коронавірус.

Відтак явного фаворита та аутсайдера в цьому матчі немає. Букмекери перевагу віддають "Інтеру", але вона не є тотальною. Так, в Marathonbet коефіцієнт на перемогу "Інтера" – 2,42. Перемога "Мілану" – 3,125. Нічия у матчі – 3,72.

Додамо, що в букмекерської контори Marathonbet на матч "Інтер" – "Мілан" стоїть нульова маржа. Це означає, що саме тут найвищі рейтинги на будь-який підсумок матчу, аніж в інших букмекерів, відтак більша сума виграшу за однакової суми ставки. Детальніше про те, що таке нульова маржа і як вона впливає на суми виграшу ви можете прочитати за посиланням.

Щодо кількості голів, то обидві команди можуть забити чимало (в "Інтера" 10 забитих голів в Серії А, в "Мілану" – 7 забитих). Однак "тотал голів більше 2,5" – лише 1,79. Варто додати, що "Мілан" в цьому сезоні чемпіонату ще не пропускав, тому й "тотал голів менше 2,5" – лише 2,35.

Шанси обох команд забити в цьому матчі майже рівні – 1,21 на гол "Інтера" та 1,285 на гол "Мілану". Найбільше шансів відзначитися мають Ромелу Лукаку (2,25 на його гол в матчі) та Лаутаро Мартінес (2,45) в "Інтера", а також Златан Ібрагімович (2,40) у футболці "Мілану".

Матч "Інтер" – "Мілан" відбудеться в суботу, 17 жовтня. Вже після цього "Інтер" в середу, 21 жовтня, зіграє перший матч групового етапу Ліги чемпіонів – проти менхенгладбахської "Боруссії". А у вівторок, 27 жовтня, "Інтер" завітає до Києва на матч проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.