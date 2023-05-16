Интер – Милан 1:0

Гол: Мартинез, 75

Интер и Милан провели встречу в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов ( 2:0 победа Интера в первом матче ), из которой победителями вышли "нерадзурри". "Змеи" впервые за 13 лет выходят в финал самого престижного турнира. пишет 24 Канал.

Напряженные нули в пользу "нерадзурри"

Коллективы сразу же продемонстрировали атмосферу и энергетику полуфинала Лиги чемпионов. Фанаты всеми силами пытались завести свои команды, однако клубы и так были чрезвычайно мотивированы. Миланские коллективы не жалели ни себя, ни своего соперника на поле.

Милан уже с первых минут начал активно атаковать своего соперника, продемонстрировав свои "звериные" настройки на игру и желание преодолевать своего исконного конкурента. Однако долго в таком темпе "россонери" играть не смогли, отличившись несколькими ударами, которые смог нивелировать Андре Онана. Милан сел в защиту.

Инициативу на себя перехватил Интер, уверенно контролировавший игру. Взвешенно-атакувальный стиль "змей" заставил Майка Маньяна выполнить два просто шедевральных сейва, которые не дали его команде отстать еще больше мячей. Под тотальным давлением в конце тайма Милан смог выбежать в атаку, которую завершал Рафаэль Леао (в первом матче португалец не играл), однако ему совсем немного не хватило, чтобы открыть счет в матче.

Следует отметить, что судья матча позволял командам играть в жесткий футбол, что еще больше прибавляло агрессии коллективам. Кстати, в конце тайма с поля сошел Генрих Мхитарян, являвшийся одним из основных двигателей Интера. Армянин не смог доиграть матч из-за травмы.

Второй тайм начался с контроля мяча Интера и выжидания Милана выбегать в контратаки – коллективы не изменили планы на игру. Высокое количество фолов и "грязных приёмов" в очередной раз продемонстрировали уровень и напряжение полуфинального матча ЛЧ. Отдельной похвалы заслуживает Эдин Джеко, который в своем возрасте выполнял невероятный объем работы, успевая и в защите, и в атаке.

Второй тайм стал более инертен со стороны обеих команд. Огонь из глаз коллективов пропал, а острые моменты с матча пропали – Интер не хотел, отдав инициативу в руки Милану, а вот "россонери" с таким "подарком" от соперника не смогли ничего поделать. Милан смог создать одну "полу острую" атаку, однако все, что удалось в ней сделать – это защитник Интера порвать футбола Оливье Жиру. "Змеи" пытались выбегать в контратаки, уверенно защищаясь.

Но вот Интер, взвешенно рассчитывавший свои силы во встрече, защищаясь и уместно атакуя, смог найти свой голевой момент. Ромеро Лукаку оказался с мячом в штрафной соперника и придержал его корпусом. Бельгиец, оттолкнув от себя защитников Милана, отдал передачу на одинокого Лаутаро Мартинеза, свой момент без проблем реализовавшего. После гола аргентинец указывал фанатам по фамилии на своей спине, 1:0.

После пропущенного мяча Милан впал в депрессию и потерял все надежды, перестав атаковать своего соперника. А вот Интер так будто бы поставил себе перед игрой цель: "несмотря ни на что, мы будем играть до конца". "Змеи" план на игру выполнили идеально. Кстати, в конце встречи команды почти устроили потасовку, однако все вовремя угомонилось.

Таким образом, Интер выходит в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. В решающем поединке "нерадзурри" встретятся с победителем пары Манчестер Сити - Реал, которые в первом матче расписали мировую со счетом 1:1. Финальный поединок самого престижного турнира Европы состоится в Стамбуле.