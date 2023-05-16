Інтер – Мілан 1:0

Гол: Мартінез, 75

Інтер та Мілан провели зустріч в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів (2:0 перемога Інтера у першому матчі), з якої переможцями вийшли "нерадзуррі". "Змії" вперше за 13 років виходять у фінал найпрестижнішого турніру, пише 24 Канал.

Напружені нулі на користь "нерадзуррі"

Колективи відразу ж продемонстрували атмосферу та енергетику півфіналу Лігу чемпіонів. Фанати усіма силами намагалися завести свої команди, проте клуби й без того були надзвичайно вмотивовані. Міланські колективи не жаліли ні себе, ні свого суперника на полі.

Мілан уже з перших хвилин почав активно атакувати свого суперника, продемонструвавши свої "звірині" налаштування на гру та бажання долати свого споконвічного конкурента. Проте довго в такому темпі "россонері" грати не змогли, відзначившись декількома ударами, які зміг знівелювати Андре Онана. Мілан сів у захист.

Ініціативу на себе перехопив Інтер, який впевнено контролював гру. Виважено-атакувальний стиль "змій" змусив Майка Меньяна виконати два просто шедевральних сейви, які не дали його команді відстати на ще на більшу кількість голів. Під тотальним тиском наприкінці тайму Мілан зміг вибігти в атаку, яку завершував Рафаель Леау (у першому матчі португалець не грав), проте йому зовсім трішки не вистачило, аби відкрити рахунок у матчі.

Варто відзначити, що суддя матчу дозволяв командам грати у жорсткий футбол, що ще більше додавало агресії колективам. До речі, наприкінці тайму з поля зійшов Генріх Мхітарян, який був одним з основних "двигунів" Інтера. Вірменин не зміг дограти матч через травму.

Другий тайм розпочався з контролю м'яча Інтера та вичікування Мілана вибігати в контратаки – колективи не змінили плани на гру. Висока кількість фолів та "брудних прийомів" в черговий раз продемонстрували рівень та напругу півфінального матчу ЛЧ. Окремої похвали заслуговує Едін Джеко, який у своєму віці виконував неймовірний обсяг роботи, встигаючи і у захисті, і у атаці.

Другий тайм став більше інертним з боку обох команд. Вогонь з очей колективів пропав, як і гострі моменти з матчу – Інтер не хотів, віддавши ініціативу у руки Мілану, а от "россонері" з таким "подарунком" від суперника не змогли нічого зробити. Мілан зміг створити одну "напівгостру" атаку, проте все що вдалось в ній зробити – це захисника Інтера порвати футболу Олів'є Жиру. "Змії" намагалися вибігати в контратаки, впевнено захищаючись.

Та от Інтер, який виважено розраховував свої сили у зустрічі, захищаючись та вміло атакуючи, зміг знайти свій гольовий момент. Ромелу Лукаку опинився з м'ячем у карному майданчику суперника та притримав того корпусом. Бельгієць, відіпхавши від себе захисників Мілана, віддав передачу на самотнього Лаутаро Мартінеза, який свій момент без проблем реалізував. Після голу аргентинець вказував фанатам на прізвище на своїй спині, 1:0.

Після пропущеного м'яча Мілан впав у депресію та втратив усі надії, переставши атакувати свого суперника. А от Інтер так ніби поставив собі перед грою ціль: "не дивлячись ні на що, ми будемо грати до кінця". "Змії" план на гру виконали ідеально. До речі, наприкінці зустрічі команди майже влаштували бійку, проте все вчасно вгамувалося.

Таким чином Інтер виходить у фінал Ліги чемпіонів вперше за 13 років. У вирішальному поєдинку "нерадзуррі" зустрінуться з переможцем пари Манчестер Сіті – Реал, які у першому матчі розписали мирову з рахунком 1:1. Фінальний поєдинок найпрестижнішого турніру Європи відбудеться в Стамбулі.