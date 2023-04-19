В Милане местный Интер в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов принимает португальскую Бенфику. После первого тайма счет встречи ничейный – 1:1.

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Подопечные Симоне Индзаги уже на 14-й минуте открыли счет во встрече. Гол шедевр на свой счет записал Николо Барелла. Однако португальцы не собирались сдаваться на милость победителя.

За 7 минут до завершения первого тайма хавбек Бенфики Фредрик Аурснес смело выпрыгнул навстречу прострелу, выполнившему Рафа Силва. Голкипер "нерадзурри" Андре Онана не имел шансов спасти команду после удара головой с близкого расстояния, направлявшегося под перекладину. 1:1 – такого развития событий никто не ожидал.

Видео гола Аурснеса

Отметим, что португальцам нужно забивать еще два гола, чтобы перевести игру в овертайм.