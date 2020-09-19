Новичок чемпионата Украины "Ингулец" сумел остановить черниговскую "Десну". 19-го сентября матч 3-го тура между "Ингульцом" и "Десной" закончился результативной ничьей 1:1.

Ингулец – Десна 1:1

Голы: Сичинава, 57 – Гитченко, 49

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В первом тайме игра не увенчалась забитыми голами, однако зрители на стадионе "Звезда" в Кропивницком отнюдь не унывали, пишет 24 канал.

Уже на второй минуте близким, чтобы отличиться, был Гуцуляк. Игрок "Десны" классно раскрутился на месте и нанес дальний удар, однако точно в руки вратарю.

"Ингулец" не позволял доминировать гостям и пытался играть в комбинационный футбол. Всю структуру игры хозяев на 23 минуте едва не разрушил Крынский.

Голкипер неуклюже сыграл и выбежал из ворот. К счастью для "Ингульца", футболисты "Десны" не успели воспользоваться ошибкой Крынского и пробить по пустым воротам.

На 37 минуте настоящий шедевр мог создать Сичинава. После того, как Коваленко навесил с правого фланга, нападающий пробил ножницами через себя. Сичинава был близок, чтобы повторить шедевр Роналду в ворота "Ювентуса", но мяч пролетел мимо владений Паста.

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"Десна" ответила острым моментом на последней минуте основного времени в первом тайме. Гуцуляк с края штрафной навесил на Дегтярева. Максиму не хватило нескольких сантиметров, чтобы акцентировано пробить головой. Мяч снова пролетел мимо ворот.

Результативная перестрелка

После перерыва "Десна" сразу добавила в нападении. Сначала Крынскому пришлось спасать партнеров после удара Гуцуляка вплотную. Однако на 49-й минуте "северяне" таки открыли счет.

После подачи с углового Будковский пробил пяткой: мяч летел в ворота, но Гитченко отобрал у партнера результативное действие. Андрей одним касанием переправил мяч в пустые ворота.

На 57-й минуте "Ингулец" отыгрался благодаря прекрасному голу Сичинавы. После вбрасывания из-за боковой линии Сичинава укротил мяч, пробежал несколько метров и выстрелил дальним ударом. Ника попал в девятку, поэтому Паст никак не мог выручить партнеров.

Сразу в следующей атаке хозяева могли выйти вперед. Щедрый из пределов штрафной пробил в нижний угол, но на этот раз Паст был на высоте.

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На 61 минуте Калитвинцев остро подал с углового, после чего мяч попал в штангу. Что интересно, в свои ворота мяч направил футболист "Ингульца".

"Десна" владела преимуществом на футбольном поле, но гостям из Чернигова не удалось воплотить его в результат. На 83 минуте Шевцов классно пробил с близкого расстояния, но Крынский совершил прекрасный сейв.

В компенсированное время "Десна" имела убийственный момент. Сначала Шевцов из пределов штрафной пробил в Ковалева, который героически взял на себя удар. На добивании был Будковский, но и он не смог нанести результативный удар, попав в Балана.

В итоге даже финальный натиск не помог "Десне" вырвать победу. Матч завершился ничьей. В четвёртом туре УПЛ "Десна" сыграет с "Рухом", а "Ингулец" померяется силами с "Колосом".

Ингулец – Десна видеообзор

Турнирная таблица УПЛ