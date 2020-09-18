Черниговская "Десна" может получить более 1 миллиона евро от трансфера своего лидера атаки Александра Филиппова. "Сент-Трюйден" не готов заплатить больше.

Игрок уже находится в Бельгии и успешно прошел медицинский осмотр. Хотя сам футболист заявлял, что переход в чемпионат Бельгии лишь слухи, сообщает Sport.ua.

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Трансфер в Бельгию

Сейчас самой большой проблемой по согласованию контракта является финансовая часть. Черниговский клуб не спешит отпускать форварда, украинцы хотят выручить за игрока около 1,5 миллиона евро. Боссы "Сент-Трюйден" не слишком согласны с такой позицией украинцев. Бельгийцы стараются максимально уменьшить цену за футболиста линии атаки.

Клуб из чемпионата Бельгии не готов платить за футболиста более одного миллиона евро. Если стороны все же ударят по рукам, тогда о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом году Филиппов отметился 16 результативными ударами в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.

Карьера Александра Филиппова