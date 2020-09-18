Сколько получит "Десна" от трансфера лидера Филиппова в Бельгию: сумма
Черниговская "Десна" может получить более 1 миллиона евро от трансфера своего лидера атаки Александра Филиппова. "Сент-Трюйден" не готов заплатить больше.
Игрок уже находится в Бельгии и успешно прошел медицинский осмотр. Хотя сам футболист заявлял, что переход в чемпионат Бельгии лишь слухи, сообщает Sport.ua.
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Трансфер в Бельгию
Сейчас самой большой проблемой по согласованию контракта является финансовая часть. Черниговский клуб не спешит отпускать форварда, украинцы хотят выручить за игрока около 1,5 миллиона евро. Боссы "Сент-Трюйден" не слишком согласны с такой позицией украинцев. Бельгийцы стараются максимально уменьшить цену за футболиста линии атаки.
Клуб из чемпионата Бельгии не готов платить за футболиста более одного миллиона евро. Если стороны все же ударят по рукам, тогда о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.
В прошлом году Филиппов отметился 16 результативными ударами в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.
Карьера Александра Филиппова
- Филиппов – воспитанник донецкого футбола. Известный по выступлениям в "Арсенале" и "Ильичевце".
- 5 июля 2016 года подписал контракт с черниговским клубом. По итогам первого полугодия забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в лиге. Первую половину сезона 2016/17 "Десна" завершила на 3-м месте, а Филиппов был признан одним из лучших нападающих дивизиона.
- С 2012 года вызывался в состав молодежной сборной Украины. В ее составе в августе 2012 года занял третье место на Мемориале Лобановского, сыграв в обоих матчах. А в январе 2013 года стал финалистом Кубка Содружества, сыграв в 4 матчах сборной и забив один гол.