Новачок чемпіонату України "Інгулець" зумів зупинити чернігівську "Десну". 19-го вересня матч 3-го туру між "Інгульцем" та "Десною" завершився результативною нічиєю 1:1.

Інгулець – Десна 1:1

Голи: Січінава, 57 – Гітченко, 49

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У першому таймі гра не увінчалася забитими голами, однак глядачі на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому аж ніяк не сумували, пише 24 канал.

Уже на другій хвилині близьким, щоб відзначитися був Гуцуляк. Гравець "Десни" класно розкрутився на місці та завдав дальнього удару, однак точно в руки воротарю.

"Інгулець" не дозволяв домінувати гостям і намагався грати у комбінаційний футбол. Всю структуру гри господарів на 23 хвилині ледь не зруйнував Кринський.

Голкіпер незграбно відіграв та вибіг з воріт. На щастя для "Інгульця", футболісти "Десни" не встигли скористатися помилкою Кринського та пробити по порожніх воротах.

На 37 хвилині справжній шедевр міг створити Січінава. Після того, як Коваленко навісив з правого флангу, нападник пробив ножицями через себе. Січінава був близький, щоб повторити шедевр Роналду у ворота "Ювентуса", але м'яч пролетів повз володіння Паста.

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"Десна" відповіла гострим моментом на останній хвилині основного часу в першому таймі. Гуцуляк з краю штрафного навісив на Дегтярьова. Максиму забракло декількох сантиметрів, щоб акцентовано пробити головою. М'яч знову пролетів повз ворота.

Результативна перестрілка

По перерві "Десна" відразу додала у нападі. Спершу Кринському довелося рятувати партнерів після удару Гуцуляка впритул. Однак на 49-й хвилині "сіверяни" таки відкрили рахунок.

Після подачі з кутового Будківський пробив п'ятою: м'яч летів у ворота, але Гітченко відібрав у партнера результативну дію. Андрій одним дотиком переправив м'яч у порожні ворота.

На 57-й хвилині "Інгулець" відігрався завдяки прекрасному голу Січінави. Після вкидання з-за бокової лінії Січінава приборкав м'яч, пробіг декілька метрів та вистрілив дальнім ударом. Ніка влучив у дев'ятку, тому Паст ніяк не міг виручити партнерів.

Відразу в наступній атаці господарі могли вийти вперед. Щедрий з меж штрафного пробив у нижній кут, але цього разу Паст був на висоті.

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На 61 хвилині Калітвінцев гостро подав з кутового, після чого м'яч влучив у стійку. Що цікаво, у власні ворота м'яч спрямував футболіст "Інгульця".

"Десна" володіла перевагою на футбольному полі, але гостям з Чернігова не вдалося втілити її в результат. На 83 хвилині Шевцов класно пробив з близької відстані, але Кринський здійснив прекрасний сейв.

У компенсований час "Десна" мала вбивчий момент. Спершу Шевцов з меж штрафного пробив у Ковальова, який героїчно взяв на себе удар. На добиванні був Будківський, але й він не зміг завдати результативного удару, влучивши у Балана.

У підсумку навіть фінальний натиск не допоміг "Десні" вирвати перемогу. Матч завершився нічиєю. У 4-у турі УПЛ "Десна" зіграє з "Рухом", а "Інгулець" поміряється силами з "Колосом".

Інгулець – Десна відеоогляд

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