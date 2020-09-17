Черниговская "Десна" в дебютном матче Лиги Европы сыграет с чемпионом Германии сезона 2008/2009. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы соперником "Десны" станет "Вольфсбург".

Немецкие "волки" стартовали в квалификации Лиги Европы со 2-го квалификационного раунда. Об этом сообщает 24 канал.

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"Вольфсбург "17 сентября одолел албанский клуб" Кукеси " – 4:0. В первом тайме немцы обеспечили себе комфортное преимущество 2:0. По голу провели Вегхорст и Лакруа.

Албанцы имели шанс отыграть один мяч, но Рроца не смог реализовать пенальти. После перерыва Вегхорст оформил дубль, а Мехмеди поставил точку в матче.

Матч "Вольфсбург" – "Десна" состоится в четверг, 24-го сентября. Игра пройдет в Германии. Победитель поединка пройдет в плей-офф квалификации Лиги Европы за право сыграть в групповом этапе.

"Вольфсбург" и украинские клубы

Немецкий "Вольфсбург" в прошлом сезоне дважды пересекался с украинскими клубами.

На групповом этапе Лиги Европы команда играла против "Александрии". Дома немцы победили 3:1, а на выезде – 1:0.

В 1/8 финала Лиги Европы немцы сыграли против "Шахтера". "Горняки" до карантина победили 2:1. После рестарта сезона "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" 3:0.

В минувшем сезоне чемпионата Германии "Вольфсбург" занял 7-е место.