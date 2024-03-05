Пятеро украинок сыграют на турнире Индиан-Уэллс: кто в соперниках у Свитолиной и компании

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко сыграют на турнире категории WTA1000. Рассказываем о потенциальных оппонентах наших девушек.

Уже завтра, 6 марта, в американском Индиан-Уэллс стартуют престижные мужской и женский теннисные турниры категории WTA1000. Особое внимание украинцев привлекает второй, где выступит немало наших спортсменок, пишет 24 канал.

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Кто представит Украину

Участие в основной сетке женского соревнования примут 96 теннисисток, среди которых будет и пятеро украинок. При этом четверо из них попали в список 32-х сеяных, а значит свой путь они начнут сразу со второго раунда:

Элина Свитолина (16 номер)

(16 номер) Даяна Ястремская (30 номер)

(30 номер) Марта Костюк (31 номер)

(31 номер) Ангелина Калинина (32 номер)

А вот Лесе Цуренко придется начинать свой путь с первого круга. Теннисистка из Ровенской области будет противостоять одному из победителей квалификационных матчей. Имела шансы попасть в основную сетку Дарья Снигур, но в первом матче отбора она проиграла американке Хейли Баптист (2:6, 3:6).

Соперницы украинок

Цуренко в случае прохода первой оппонентки во втором раунде встретится с американкой Эммой Наварро. А в третьем круге потенциально Леся может сыграть с Элиной Свитолиной. Первая ракетка Украины для этого должна стартовать с победы над Екатериной Синяковой (Чехия) или Греет Миннен (Бельгия).

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Что же касается полуфиналистки Australian Open Даяны Ястремской, то она может стартовать с боя против победительницы US Open-2021 Эммы Радукану. Правда, для этого британке надо еще пройти одного из победителей квалификации.

Победа во втором круге потенциально выведет Ястремскую на вторую ракетку мира Арину Сабаленко. А в 1/8 финала Ястремская или Сабаленка должны выйти на Свитолину, Цуренко или теннисистку, которая их пройдет.

Непростая жеребьевка досталась для Ангелины Калининой. Теннисистка из Новой Каховки будет стартовать против победительницы пары Магдалена Фрех (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия). Победа во втором раунде выведет украинку на №3 WTA Коко Гауфф.

Немного легче путь выглядит для Марты Костюк. Финалистка соревнования в Сан-Диего может встретиться во втором круге с Чжан Шуай из Китая или же одной из триумфаторок квалификации. В случае успеха киевлянка должна сыграть против победительницы Уимблдона-2023 Маркеты Вондроушовой.

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Матч с участием Леси Цуренко должен состояться 6-7 марта, тогда как другие четыре наши представительницы выйдут на корт 8-го числа. К слову, главной фавориткой турнира является первая ракетка мира Ига Швентек.

На триумф польской теннисистки выставлен коэффициент 3,00. Ее главными конкурентками считаются Коко Гауфф и Арина Сабаленка (по 3,50). Триумф Джессики Пегулы оценивается в 4,00. А вот среди украинок больше всего шансов у Элины Свитолиной – 25,00.