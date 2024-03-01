Президент Чешской теннисной федерации, Иво Кадерка, вместе с девятью другими лицами, были задержаны и обвинены в крупном масштабном мошенничестве. По этому обвинению им может грозить до десяти лет заключения.

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Детали масштабной схемы

Основными фигурантами этой миллионной мошеннической схемы по субсидиям являются глава федерации, финансовый директор, бухгалтер, а также член наблюдательного совета и руководитель спортивной ассоциации.

Журналисты-расследователи Чешского радио предупредили о подозрительном использовании государственных субсидий в федерации тенниса в прошлом году, когда обнаружили, что федерация направила миллионы крон спортивной ассоциации Orel Jednota Praha Balkan, которую контролирует Войтех Флеґл. Часть денег оказалась на счетах его компаний.

Отчеты свидетельствуют, что федерация направляла значительную часть государственных средств в спортивную ассоциацию, которая находилась под контролем лица, подозреваемого в мошенничестве.

В 2021 году федерация тенниса получила почти 5,5 миллиона евро от Национального спортивного агентства, а в 2022 году субсидия составила почти 5,6 миллиона евро.

Согласно схеме в 2021 году было перечислено более 1,6 миллиона евро, а в 2022 году эта сумма составила почти 1,4 миллиона евро, что соответствует 29% и 25% соответственно от общей суммы.

Масштабная коррупционная схема

Ассоциация, которая должна была финансировать теннисные турниры на эти деньги, нанимала частные компании для предоставления отдельных услуг, и Чешское радио выяснило, что среди них были компании, которые принадлежали Флеґлу или его жене.

Журналисты-расследователи Чешского радио детально проанализировали счета одного конкретного турнира и обнаружили, что в некоторых случаях эти компании брали с ассоциации деньги за услуги, которые никогда не были предоставлены или были предоставлены кем-то другим.

Ондржей Шебек, глава Национального спортивного агентства, заявил, что очень сожалеет о вреде, нанесенном репутации Чешской федерации тенниса, но добавил, что НСА не планирует в дальнейшем содержать средства ассоциации, поскольку не хочет навредить развитию молодежных спортивных организаций, которые не виноваты в этом вопросе.