В столице Чили Сантьяго проходит теннисный турнир среди мужчин категории АТР250. Участие в нем принимают в основном южно- и североамериканские спортсмены, пишет 24 канал.

По теме Полицейский забрал деньги в центре Москвы: чемпион US Open рассказал об ограблении в России

Курьез в Чили

Так, в 1/8 финала сошлись представители Чили – вторая ракетка страны Алехандро Табило и четвертая Томас Барриос. Первый сет уверенно взял Табило (6:2), но во втором соперник дал бой.

При счете 5:5 по геймам произошел забавный эпизод с участием Алехандро. Перед подачей от Барриоса у Табило зазвонил телефон. Чилиец решил остановить игру и посмотреть, кто ему звонил.

Видео эпизода с Табило:

Похоже, что это был не слишком важный вызов. Под смех трибун Алехандро сбросил трубку и вернулся на корт. В конце концов эта пауза пошла на пользу теннисисту.

Читайте также Китаянке не понять: судья возмутилась нежеланием украинской теннисистки делать фото с россиянкой

Табило сразу сделал брейк, а в следующем гейме взял сет и матч (7:5). В 1/4 финала чилийский спортсмен будет противостоять итальянцу Лучано Дардери.