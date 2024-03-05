Вже завтра, 6 березня, в американському Індіан-Веллс стартують престижні чоловічий та жіночий тенісні турніри категорії WTA1000. Особливу увагу українців привертає другий, де виступить чимало наших спортсменок, пише 24 канал.

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Хто представить Україну

Участь в основній сітці жіночого змагання візьмуть 96 тенісисток, серед яких буде і п'ятеро українок. При цьому четверо з них потрапили у список 32-х сіяних, а значить свій шлях вони почнуть одразу з другого раунду:

Еліна Світоліна (16 номер)

(16 номер) Даяна Ястремська (30 номер)

(30 номер) Марта Костюк (31 номер)

(31 номер) Ангеліна Калініна (32 номер)

А ось Лесі Цуренко доведеться починати свій шлях з першого кола. Тенісистка з Рівненщини протистоятиме одному з переможців кваліфікаційних матчів. Мала шанси потрапити в основну сітку Дар'я Снігур, але у першому матчі відбору вона програла американці Хейлі Баптіст (2:6, 3:6).

Суперниці українок

Цуренко в разі проходу першої опонентки в другому раунді зустрінеться з американкою Еммою Наварро. А у третьому колі потенційно Леся може зіграти з Еліною Світоліною. Перша ракетка України для цього має стартувати з перемоги над Катериною Сіняковою (Чехія) або Греет Міннен (Бельгія).

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Що ж стосується півфіналістки Australian Open Даяни Ястремської, то вона може стартувати з бою проти переможниці US Open-2021 Емми Радукану. Правда, для цього британці треба ще пройти одного з переможців кваліфікації.

Перемога у другому колі потенційно виведе Ястремську на другу ракетку світу Аріну Сабалєнка. А в 1/8 фіналу Ястремська чи Сабалєнка мають вийти на Світоліну, Цуренко або тенісистку, яка їх пройде.

Непросте жеребкування дісталось для Ангеліни Калініної. Тенісистка з Нової Каховки стартуватиме проти переможниці пари Магдалена Фрех (Польща) – Лючія Бронцетті (Італія). Перемога в другому раунді виведе українку на №3 WTA Коко Гауфф.

Трохи легшим шлях виглядає для Марти Костюк. Фіналістка змагання в Сан-Дієго може зустрітися в другому колі із Чжан Шуай з Китаю або ж однією з тріумфаторок кваліфікації. В разі успіху киянка має зіграти проти переможниці Вімблдону-2023 Маркети Вондроушової.

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Матч за участю Лесі Цуренко має відбутися 6-7 березня, тоді як інші чотири наші представниці вийдуть на корт 8-го числа. До слова, головною фавориткою турніру є перша ракетка світу Іга Швьонтек.

На тріумф польської тенісистки виставлений коефіцієнт 3,00. Її головними конкурентками вважаються Коко Гауфф та Аріна Сабалєнка (по 3,50). Тріумф Джессіки Пегули оцінюється у 4,00. А ось серед українок найбільше шансів у Еліни Світоліної – 25,00.