Свою речь Костюк начала с благодарности болельщикам, которые пришли на трибуны, а также болели за нее перед телевизорами. Теннисистка вспомнила о своей семье, которая осталась дома, здесь она уже не могла сдержать слез, пишет 24 Канал.

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Эмоциональная речь Костюк после матча

"Я не хочу вас расстраивать, извините. Прежде всего, я хочу поблагодарить мою семью дома. Последние несколько ночей были тяжелыми для Украины и очень... простите.

Моя семья сейчас находится в Украине, и я не знаю, что будет завтра. Но нет никого, кто пожертвовал большим ради моей карьеры, чем они. Я хочу посвятить этот маленький трофей им. Я хочу, чтобы они как можно чаще видели, как я побеждаю. Этот трофей для них,

– сказала она.

Также Марта поздравила свою соперницу с победой: "Ты прошла долгий путь, чтобы попасть сюда".

"Спасибо моей команде, которая со мной. Извините, что не получила сегодня доску для серфинга, я выиграю ее в следующем году. Мы прошли долгий путь", – добавила украинка.

Эмоциональная речь Костюк после поражения в финале: смотрите видео

Как выступила Костюк на турнире в Сан-Диего