Известный изобретатель и владелец компании Tesla Илон Маск умеет эпатировать публику. В августе прошлого года он написал твит, что покупает Манчестер Юнайтед. Но потом миллиардер опроверг информацию, заявив, что это была только шутка.

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Потенциальный владелец "дьяволов"

Впрочем, дыма без огня не бывает. По сообщению британских СМИ, Маск все же заинтересован в приобретении Манчестер Юнайтед.

Как известно, братья Грейзеры, владельцы МЮ, планируют продать свое детище. Они рассчитывают выручить за Юнайтед 6 миллиардов фунтов. Конечно, успешный бизнесмен, каким является Илон Маск, не собирается переплачивать деньги. Тем более, что эксперты оценивают стоимость МЮ в 4,5 миллиарда.

Состояние самого Маска составляет 157 миллиардов фунтов и сейчас он занимает второе место в списке Форбс. Так что финансовое состояние позволяет изобретателю поспорить за один из самых дорогих клубов мира.

Однако Маску следует спешить с окончательным решением. До пятницы, 17 февраля, следует подать заявку на приобретение Манчестер Юнайтед.

Отметим, что раньше о намерения приобрести МЮ заявляли Дэвид Бекхэм и компания Apple. Однако самыми реальными покупателями считают катарцев, приготовивших лучшее предложение. Также заинтересованность в покупке проявил Джим Рэтклифф – самый богатый человек Великобритании. Кто именно станет владельцем культового клуба – узнаем в ближайшее время.