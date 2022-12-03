Семья Грейзеров, владельцы МЮ, сообщали, что планируют продать клуб тому, кто предложит самую высокую цену. Братья оценили клуб в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Стоит отметить Манчестер Юнайтед – лакомый кусочек: Apple и Бекхэм готовы приобрести клуб
Требования фанатов
Поклонники "красных дьяволов" выдвинули свои нововедения. Они надеются, что это поможет новым владельцам клуба и болельщикам найти общий язык и вместе развивать клуб. Требования выглядят следующим образом:
- Обязательство погасить существующую задолженность и финансировать будущие расходы за счет выпуска новых акций.
- Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также в клубную инфраструктуру для модернизации "Олд Траффорд" и тренировочной базы.
- Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете.
- Слова "футбольный клуб" должны вернуться на эмблему МЮ и игровую форму команды.
- Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков.
- Постоянное развитие, поддержка и продвижение женской команды.
- Поддержка уровня цен на билеты на доступном уровне.
Ранее сообщалось, что кандидатура Бекхэма как покупателя МЮ выглядит привлекательной для фанатов, поскольку бывший игрок команды имеет тесную связь с болельщиками. Это означает, что он может прислушиваться к требованиям фанатов. Но Бекхэм не может себе позволить приобрести Манчестер Юнайтед, но открыт для переговоров с потенциальными покупателями "красных дьяволов" и готов стать частью инвестиционного консорциума.
Постоянное развитие, поддержка и продвижение женского коллектива