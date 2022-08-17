Соответствующую информацию Илон Маск заявил в ночь на 17 августа. Об этом изобретатель и бизнесмен написал в своем твиттере.

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Илон Маск покупает футбольный клуб

Также я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать,

– написал Маск.

Следует вспомнить, что ранее в СМИ было много сообщений о покупке Маском социальной сети Twitter. Однако у бизнесмена были вопросы о количестве спамерских аккаунтов в сети. Недавно суд обязал Twitter предоставить Илону Маску данные о спамерских аккаунтах.

Коротко о клубе Манчестер Юнайтед

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" основан еще в 1878 году. Современное название клуб получил в 1902 году.

Этот футбольный клуб является одним из лучших в мире. Они были чемпионами Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывали Кубок Европы, являющийся самым престижным клубным турниром в мире.

Недавно СМИ писали, что Манчестер Юнайтед указывает на дверь известному футболисту Криштиану Роналду. Ведь португалец может покинуть "Олд Траффорд".

Более того, известно, что 12 августа Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль со счетом 4:0. Речь идет о первом матче под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

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