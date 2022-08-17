Соответствующую информацию Илон Маск заявил в ночь на 17 августа. Об этом изобретатель и бизнесмен написал в своем твиттере.

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Илон Маск покупает футбольный клуб

Также я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать,
– написал Маск.

Следует вспомнить, что ранее в СМИ было много сообщений о покупке Маском социальной сети Twitter. Однако у бизнесмена были вопросы о количестве спамерских аккаунтов в сети. Недавно суд обязал Twitter предоставить Илону Маску данные о спамерских аккаунтах.

Коротко о клубе Манчестер Юнайтед

  • Английский клуб "Манчестер Юнайтед" основан еще в 1878 году. Современное название клуб получил в 1902 году.
  • Этот футбольный клуб является одним из лучших в мире. Они были чемпионами Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывали Кубок Европы, являющийся самым престижным клубным турниром в мире.
  • Недавно СМИ писали, что Манчестер Юнайтед указывает на дверь известному футболисту Криштиану Роналду. Ведь португалец может покинуть "Олд Траффорд".
  • Более того, известно, что 12 августа Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль со счетом 4:0. Речь идет о первом матче под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

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