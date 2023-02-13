Відомий винахідник та власник компанії Tesla Ілон Маск вміє епатувати публіку. У серпні минулого року він написав твіт, що купує Манчестер Юнайтед. Але потім мільярдер спростував інформацію, заявивши, що це був лише жарт.

До теми Корекція емблеми та обов'язкова згода фанатів: вболівальники МЮ висунули вимоги новим власникам

Потенційний власник "дияволів"

Втім, диму без вогню не буває. За повідомленням британських ЗМІ, Маск все ж таки зацікавлений у придбанні Манчестер Юнайтед.

Як відомо, брати Грейзери, власники МЮ, планують продати своє дітище. Вони розраховують отримати за Юнайтед 6 мільярдів фунтів. Звичайно, що успішний бізнесмен, яким є Ілон Маск, не збирається переплачувати гроші. Тим більше, що експерти оцінюють вартість МЮ у 4,5 мільярди.

Статки самого Маска складають 157 мільярдів фунтів і зараз він займає друге місце у списку Форбс. Тож фінансовий стан дозволяє винахіднику посперечатися за один з найдорожчих клубів світу.

Проте Маску потрібно поспішати з остаточним рішенням. До п'ятниці, 17 лютого, потрібно подати заявку на придбання Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що раніше про наміри придбати МЮ заявляли Девід Бекхем і компанія Apple. Проте найреальнішими покупцями вважать катарців, які приготували найкращу пропозицію. Також зацікавленість у купівлі виявив Джим Реткліфф – найбагатша людина Великої Британії. Хто саме стане власником культового клубу – дізнаємося найближчим часом.