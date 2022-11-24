Братья Грейзеры, владельцы МЮ, сообщали, что планируют продать клуб тому, кто предложит самую высокую цену. Братья оценили клуб в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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Планы Apple

Американская компания готова выложить за МЮ 5,8 млрд фунтов. Генеральный директор Apple Тим Кук изучает возможности приобретения клуба, хотя компания не имеет опыта владения таким большим клубом, как МЮ.

Интересно. Кстати, Тим Кук также планирует построить новый стадион, который сочтут лучшим в мире.

Возможности Бекхэма

Что касается Дэвида Бекхэма, то владелец Интер Майами не может позволить себе покупку клуба. Однако он открыт к переговорам с покупателями МЮ и готов стать частью инвестиционного консорциума, у которого будет достаточно ресурсов. Также отмечается, что близость Бекхэма с болельщиками Манчестер Юнайтед делает его кандидатуру привлекательной для потенциального покупателя.

Глейзеры владеют Манчестером Юнайтед с 2005 года. Тогда братья приобрели английский клуб за 800 миллионов долларов. Также раньше была информация об интересе британского мильярдэра Джима Ридклиффа к покупке МЮ.