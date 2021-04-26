Илья Забарный победил в голосовании экспертного совета УПЛ. Защитник в голосовании опередил:
- полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, который отметился дублем;
- нападающего Александрии Дмитрия Шастала, который забил гол в ворота Шахтера;
- голкипера Львова Александра Ильющенкова, который отразил пенальти в матче против Десны.
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Напомним, что именно Забарный забил первый гол в матче против Ингульца уже на четвертой минуте. После розыгрыша углового и подачи от Карлоса Де Пени защитник головой отправил мяч в ворота соперника.
Видео гола Забарного
Для Забарного этот гол стал первым за главную команду Динамо. А сам матч закончился разгромным счетом 5:0. Дублем отметился Цыганков, еще по голу забили Беседин и Попов.
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Стоит отметить, что этот матч Забарный провел с наклеенным пластырем на носу. Он получил повреждения в матче против Днепра-1, когда ему нанес удар нападающий Артем Довбик. Поэтому на следующий матч против Шахтера защитник вышел в защитной маске, но уже по ходу игры сбросил ее.