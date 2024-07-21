Похоже, что трансфера в Арсенал не будет: Забарный продлил контракт с Борнмутом

21 июля 2024, 14:00
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Источник:

ФК Борнмут

Илья Забарный подписал новое соглашение с Борнмутом. Украинский футболист остается в английском клбу еще на несколько лет.

Совсем недавно появилась информация, что Илья Забарный готовится к переходу в лондонский Арсенал. Борнмут готов был рассмотреть предложение, которое превысит 40 миллионов фунтов.

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Новый контракт Забарного с Борнмутом

Украинский защитник и английский клуб подписали новое соглашение, которое рассчитано до 2029 года.

Справка. В сезоне-2023/2024 Илья Забарный сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

Карьера Забарного в Борнмуте: главное

  • Перешел в английский клуб в 2023 году из киевского Динамо.
  • Сумма трансфера составляла 22,7 миллиона евро.
  • Этот трансфер стал вторым удачным у киевлян за последние годы.
  • Забарный дебютировал за Борнмут в начале апреля 2023 года. Его игру оценили как худшую в этом поединке.
  • Впоследствии украинец несколько раз получал звание лучшего игрока команды.
  • По итогам сезона-2023/2024 Илья Забарный стал лучшим игроком.
  • Также украинец стал лучшим молодым игроком по количеству игрового времени.
Автор: Валерія Фургалець