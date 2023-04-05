Клуб украинского центрбека Борнмут уступил Брайтону со счетом 0:2. Илья Забарный получил самую низкую оценку в матче.

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Не опускать головы

Защитник сборной Украины впервые вышел на поле в футболке "вишен" в рамках Английской Премьер-лиги. Дебют Забарного состоялся в проигранном матче Борнмута. Сам же защитник не успел продемонстрировать все свои лучшие качества. Забарному банально не хватило времени, поскольку он появился на поле на 85-й минуте встречи, заменив Маркоса Сенеси.

Уже на 90+1 минуте матча Забарный не смог помешать Брайтону забить второй гол в поединке. Игрок "чаек" Хулио Энкисо обыграл Забарного в штрафной Борнмута и с близкой дистанции расстрелял голкипера "вишен". Украинец не угадал с подкатом.

Статистический портал Sofascore оценил короткое выступление молодого центрбека в 6,0 балла, что теоретически и сделало Илью Забарного худшим игроком матча. Лучшим же футболистом дуэли стал полузащитник Борнмута Хефферсон Лерма, получивший отметку 7,9 за свое выступление.

Следующий матч, в котором себя сможет проявить Илья Забарный, станет встреча с Лестером в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги. Поединок состоится 8 апреля в 17:00. Напомним, что "вишни" занимают 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Хотя Вест Хэм, Эвертон и Ноттингем Форест имеют также 27 очков в активе, однако занимают три высших позиции.

Забарный в Борнмуте