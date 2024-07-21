Совсем недавно появилась информация, что Илья Забарный готовится к переходу в лондонский Арсенал. Борнмут готов был рассмотреть предложение, которое превысит 40 миллионов фунтов.

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Новый контракт Забарного с Борнмутом

Украинский защитник и английский клуб подписали новое соглашение, которое рассчитано до 2029 года.

Справка. В сезоне-2023/2024 Илья Забарный сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

Карьера Забарного в Борнмуте: главное