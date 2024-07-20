Центральный защитник Борнмута может остаться в АПЛ, но пойти на повышение. В его услугах заинтересовался лондонский Арсенал, за который играет Александр Зинченко.

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Что известно об интересе из Лондона

По данным издания, "канониры" хотят усилить центр обороны и одним из приоритетных вариантов считается 21-летний украинец. Арсенал может попытаться подписать Илью Забарного уже этим летом.

Сообщается, что клубные скауты следили за игрой уроженца Киева на Евро-2024. Все отчеты по его игре были положительными.

Борнмут пока не намерен продавать украинского футболиста. Однако "вишни" могут рассмотреть предложение, если оно будет достигать 40-45 миллионов фунтов стерлингов.

К слову. Арсенал сохраняет также интерес к защитнику Болоньи Риккардо Калафиори. Именно он вместе с украинцем находится в топе шортлиста "канониров".

Напомним, что контракт Ильи Забарного с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2028 года. В прошлой кампании украинский защитник провел от стартового и до финального свистка 37 из 38 матчей АПЛ, пропустив лишь одну игру из-за болезни.