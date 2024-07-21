Зовсім нещодавно з'явилася інформація, що Ілля Забарний готується до переходу в лондонський Арсенал. Борнмут готовий був розглянути пропозицію, яка перевищить 40 мільйонів фунтів.
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Новий контракт Забарного з Борнмутом
Український захисник та англійський клуб підписали нову угоду, яка розрахована до 2029 року.
Довідка. У сезоні-2023/2024 Ілля Забарний зіграв 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив один гол.
Кар'єра Забарного в Борнмуті: головне
- Перейшов у англійський клуб у 2023 році з київського Динамо.
- Сума трансферу становила 22,7 мільйона євро.
- Цей трансфер став другим вдалим у киян за останні роки.
- Забарний дебютував за Борнмут на початку квітня 2023 року. Його гру оцінили як найгіршу в цьому поєдинку.
- Згодом українець кілька разів отримував звання найкращого гравця команди.
- За підсумками сезону-2023/2024 Ілля Забарний став найкращим гравцем.
- Також українець став найкращим молодим гравцем за кількістю ігрового часу.