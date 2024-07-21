Зовсім нещодавно з'явилася інформація, що Ілля Забарний готується до переходу в лондонський Арсенал. Борнмут готовий був розглянути пропозицію, яка перевищить 40 мільйонів фунтів.

Читайте також Українців може стати троє: Жирона націлена підписати захисника Динамо

Новий контракт Забарного з Борнмутом

Український захисник та англійський клуб підписали нову угоду, яка розрахована до 2029 року.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Ілля Забарний зіграв 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив один гол.

Кар'єра Забарного в Борнмуті: головне