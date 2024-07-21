В 2023 году в Жирону перешли украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков. Однако в новом сезоне испанскую команду, возможно, пополнит еще один украинский футболист.
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Жирона заинтересовалась Тымчиком
Каталонский клуб пока сохраняет интерес к трансферу защитника киевского Динамо.
По информации журналиста Футбол 24 Владимира Лесько, Александр Тымчик имеет хорошие шансы в летнее трансферное окно оказаться в Жироне.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.