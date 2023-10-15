"Считал, что Украина бомбит Донбасс": подробности исчезновения игрока Шахтера

Футболист юношеского состава "горняков" Александр Роспутько своим опрометчивым поступком фактически поставил под угрозу собственную карьеру. Полузащитник искренне верил российской пропаганде.

Хавбек Шахтера U-19 Александр Роспутько загадочно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА, а затем оказался в России. За свой безответственный поступок 19-летний футболист получил немалое осуждение в обществе.

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Ждал "освободителей"

Как сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, накануне матча с Антверпеном (2:1) Роспутько предложили новый 5-летний контракт, с зарплатой 46-50 тысяч гривен в месяц в первый сезон. Футболист согласился, а утром скрылся из расположения команды.

Что говорят о самом игроке? Говорят, что чувак довольно странный, замкнутый, интроверт, в системе Шахтера находился с U-9. Одним говорит одно, другим – другое. От него уже все открестились. Роспутько – уроженец Горловки, он из Донбасса, его родственники были в России, насколько я знаю. Говорят, это человек, сознательно считавший, что Украина бомбит Донбасс, что сейчас придут наши и освободят нас. В Шахтере мне сказали, что если бы он как-то обнаруживал это в коллективе, то его точно там не приняли,

– рассказал Спиваковский.

В клубе рассчитывали на Роспутька. Универсальный игрок мог закрыть несколько позиций.

Я поинтересовался, насколько это классный игрок. В Шахтере мне сказали, что это не проектный игрок. В нем не видели какого-нибудь Зинченко и даже не Коваленко. Его потолок – это уровень команды, которая при определенных обстоятельствах может претендовать на Лигу конференций в УПЛ. В команде же говорят, что игрок качественный – может сыграть опорника, центрального защитника, правого защитника,

– сообщил ведущий ТаТоТаке.

Отметим, что в российской Звезде открестились от Александра Роспутька. Однако в клубе страны-террориста странным образом знакомы с ситуацией и даже сообщили, что футболист попросил политическое убежище.