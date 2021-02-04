Игрок сборной Украины Михайличенко впервые сыграл в Бельгии с конца 2020 года
Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко впервые за долгое время попал в заявку клуба. Украинец помог команде выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии.
Источник: 24 канал
Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе Андерлехта на матч против Льежа. Это появление украинского защитника стало первым с декабря 2020 года.
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Первый матч украинца в 2021 году
Главный наставник клуба Венсан Компани по неизвестным причинам не включал украинца в заявку на матчи, но после разговора с его агентом доверил место игроку сборной Украины.
Михайличенко провел на поле весь матч и помог команде одержать важную победу на выезде со счетом 0:2. Результативными действиями Богдан не отличился, но удачно сыграл на оборону. Успех позволил Андерлехту выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии.
В следующем круге Андерлехт встретится с Сент-Жиллуаз из Первой лиги страны. Всего за бельгийцев Михайличенко провел 13 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще в его активе один ассист.
- Эта стадия стала успешной для украинских легионеров в Бельгии. Марьян Швед и Роман Безус забили за Мехелен и Гент соответственно. А Эдуард Соболь в матче за Брюгге принял участие во втором взятии ворот соперника, ассистировав партнеру по команде.
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