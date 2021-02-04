Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко впервые за долгое время попал в заявку клуба. Украинец помог команде выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии.

Источник: 24 канал

Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе Андерлехта на матч против Льежа. Это появление украинского защитника стало первым с декабря 2020 года.

Читайте также: Соболь отличился ассистом в разгромной победе Брюгге

Первый матч украинца в 2021 году

Главный наставник клуба Венсан Компани по неизвестным причинам не включал украинца в заявку на матчи, но после разговора с его агентом доверил место игроку сборной Украины.

Михайличенко провел на поле весь матч и помог команде одержать важную победу на выезде со счетом 0:2. Результативными действиями Богдан не отличился, но удачно сыграл на оборону. Успех позволил Андерлехту выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии.

В следующем круге Андерлехт встретится с Сент-Жиллуаз из Первой лиги страны. Всего за бельгийцев Михайличенко провел 13 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще в его активе один ассист.