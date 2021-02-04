Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко вперше за довгий час потрапив у заявку клубу. Українець допоміг команді вийти в 1/8 фіналу Кубка Бельгії.

Джерело: 24 канал

Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі Андерлехта на матч проти Льєжа. Ця поява українського захисника стала першою з грудня 2020 року.

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Перший матч українця у 2021 році

Головний наставник клубу Венсан Компані з невідомих причин не включав українця в заявку на матчі, але після розмови з агентом футболіста довірив місце гравцю збірної України.

Михайліченко провів на полі весь матч та допоміг команді здобути важливу перемогу на виїзді з рахунком 0:2. Результативними діями Богдан не відзначився, але вдало зіграв на оборону. Успіх дозволив Андерлехту вийти в 1/8 фіналу Кубка Бельгії.

У наступному колі Андерлехт зустрінеться з Сент-Жиллуаз із Першої ліги країни. Загалом за бельгійців Михайліченко провів 13 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще у його активі один асист.