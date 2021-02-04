Гравець збірної України Михайліченко вперше зіграв у Бельгії з кінця 2020 року
Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко вперше за довгий час потрапив у заявку клубу. Українець допоміг команді вийти в 1/8 фіналу Кубка Бельгії.
Джерело: 24 канал
Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі Андерлехта на матч проти Льєжа. Ця поява українського захисника стала першою з грудня 2020 року.
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Перший матч українця у 2021 році
Головний наставник клубу Венсан Компані з невідомих причин не включав українця в заявку на матчі, але після розмови з агентом футболіста довірив місце гравцю збірної України.
Михайліченко провів на полі весь матч та допоміг команді здобути важливу перемогу на виїзді з рахунком 0:2. Результативними діями Богдан не відзначився, але вдало зіграв на оборону. Успіх дозволив Андерлехту вийти в 1/8 фіналу Кубка Бельгії.
У наступному колі Андерлехт зустрінеться з Сент-Жиллуаз із Першої ліги країни. Загалом за бельгійців Михайліченко провів 13 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще у його активі один асист.
- Ця стадія стала успішною для українських легіонерів у Бельгії. Мар'ян Швед та Роман Безус забили за Мехелен та Гент відповідно. А Едуард Соболь у матчі за Брюгге взяв участь у другому взятті воріт суперника, асистувавши партнеру по команді.
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