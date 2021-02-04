Брюгге 3 февраля дома принимал Олса Бракел в рамках 1/16 финала Кубка Бельгии. Эдуард Соболь помог хозяевам нанести сокрушительное поражение сопернику.

Источник: 24 канал

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе Брюгге и уже в первом тайме принял участие в голе команды. При счете 1:0 украинец подал прямо на голову Юсуфу Баджи, который удвоил преимущество хозяев – 2:0.

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Ассист Соболя

Эти два гола только положили начало разгрому для гостей. Еще 4 мяча побывали в сетке ворот Олса Бракела, который смог лишь однажды поразить владения Брюгге. В итоге – 6:1.

Игрок сборной Украины провел на поле 72 минуты и пошел отдыхать на скамейку запасных. Это появление Эдуарда стало 21-м в этом сезоне во всех турнирах за Брюгге. За этот период украинец отметился тремя ассистами.