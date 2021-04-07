Игрок Боруссии возмущен из-за "украденного" гола в скандальном эпизоде с МанСити: видео
Манчестер Сити 6 апреля вырвал победу у Боруссии Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб забил два гола во встрече, но один из них не был засчитан.
Источник:24 канал
"Чистый" гол, но не по мнению арбитра
На 37-й минуте, когда счет встречи был 1:0 в пользу МанСити, произошел довольно спорный эпизод. Атака Боруссии завершилась голом от Джуда Беллингема, но судья отменил взятие ворот.
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Эдерсон хотел эффектно выбить мяч дальше от ворот, но замешкался. После борьбы мяч оказался в ногах игрока "шмелей", который отправил его в сетку МанСити.
Главный арбитр посчитал, что игрок нарушил правила против голкипера английского клуба Эдерсона. Хотя повтор показал, что 17-летний талант немецкой команды выбил мяч, не попав во вратаря.
После матча, который завершился победой хозяев 2:1, свое недовольство в соцсетях выразил футболист Боруссии Джейдон Санчо. 21-летний фланговый полузащитник написал в твиттере комментарий со словами: "Этот рефери нуждается в проверке".
- К слову, Санчо не принимал участия в поединке из-за травмы. Единственный гол немцев во встрече забил Марко Ройс, став лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.
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