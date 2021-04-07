Манчестер Сити 6 апреля вырвал победу у Боруссии Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб забил два гола во встрече, но один из них не был засчитан.

"Чистый" гол, но не по мнению арбитра

На 37-й минуте, когда счет встречи был 1:0 в пользу МанСити, произошел довольно спорный эпизод. Атака Боруссии завершилась голом от Джуда Беллингема, но судья отменил взятие ворот.

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Эдерсон хотел эффектно выбить мяч дальше от ворот, но замешкался. После борьбы мяч оказался в ногах игрока "шмелей", который отправил его в сетку МанСити.

Главный арбитр посчитал, что игрок нарушил правила против голкипера английского клуба Эдерсона. Хотя повтор показал, что 17-летний талант немецкой команды выбил мяч, не попав во вратаря.

Судья забрал из-под носа Беллингема чистый гол, который мог стать для футболиста дебютным в Лиге чемпионов. Сейчас в активе футболиста 37 матчей во всех турнирах за "шмелей", в которых он уже забил первый гол за Боруссию. Произошло это во встрече против Кубка Германии против Дуйсбурга (0:5).

После матча, который завершился победой хозяев 2:1, свое недовольство в соцсетях выразил футболист Боруссии Джейдон Санчо. 21-летний фланговый полузащитник написал в твиттере комментарий со словами: "Этот рефери нуждается в проверке".

This Ref needs checking! ‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

К слову, Санчо не принимал участия в поединке из-за травмы. Единственный гол немцев во встрече забил Марко Ройс, став лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити – Боруссия Д: лучшие моменты первого тайма (незасчитанный гол с 2:42)