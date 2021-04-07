Манчестер Сіті 6 квітня вирвав перемогу у Боруссії Дортмунд у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Німецький клуб забив два голи у зустрічі, але один з них не був зарахований.

"Чистий" гол, але не на думку арбітра

На 37-й хвилині, коли рахунок зустрічі був 1:0 на користь МанСіті, стався доволі спірний епізод. Атака Боруссії завершилась голом від Джуда Беллінгема, але суддя скасував взяття воріт.

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Едерсон хотів ефектно вибити м'яч далі від воріт, але забарився. Після боротьби м'яч опинився у ногах гравця "джмелів", який відправив його у сітку МанСіті.

Головний арбітр вирішив, що гравець порушив правила проти голкіпера англійського клубу Едерсона. Хоча повтор показав, що 17-річний талант німецької команди вибив м'яч, не влучивши у воротаря.

Суддя забрав з-під носа Беллінгема чистий гол, який міг стати для футболіста дебютним у Лізі чемпіонів. Зараз в активі футболіста 37 матчів в усіх турнірах за "джмелів", у яких він вже забив перший гол за Боруссію. Сталось це у зустрічі проти Кубка Німеччини проти Дуйсбурга (0:5).

Після матчу, який завершився перемогою господарів 2:1, своє невдоволення у соцмережах висловив футболіст Боруссії Джейдон Санчо. 21-річний фланговий півзахисник написав у твітері коментар зі словами: "Цей рефері потребує перевірки".

This Ref needs checking! ‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

До слова, Санчо не брав участі у поєдинку через травму. Єдиний гол німців у зустрічі забив Марко Ройс, який став найкращим бомбардиром клубу у Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті – Боруссія Д найкращі моменти першого тайму (незарахований гол з 2:42)